Центр Гальванических и Антикоррозийных Покрытий

Наша компания занимается гальваническим покрытием металла и изделий из них. Покрываем белым и желтым цинком. Химическая пассивация нержавеющей стали

Оставить заявку
Центр Гальванических и Антикоррозийных Покрытий. Гальваническое покрытие. Обработка поверхности металла