Центр Гальванических и Антикоррозийных Покрытий

Гальваническое покрытие. Обработка поверхности металла

Создание металлических покрытий с использованием гальванических технологий – процесс с давними традициями. Предлагаются профессиональные, современные услуги по нанесению гальванических покрытий с различными видами металлической отделки (никель, хром, медь и т. д.). Самое главное при этом – улучшить свойства компонентов! Некоторые из гальванических процессов улучшают свойства скольжения и повышают устойчивость к износу и коррозии.

Метод Гальваническое, покрытие металлов при котором включает использование постоянного тока для нанесения металлических покрытий на заготовки, учитывает тип металла, используемого в качестве анода, определяется покрытием, наносимым на катод. В зависимости от желаемой функции или декоративного назначения предлагаются следующие гальванические покрытия при обработке поверхностей металлов:

хром;

золото;

медь;

никель;

сульфамат никеля;

серебро;

цинк;

цинк-железо;

цинк-никель.

Технология и процесс

Метод Гальваническое, покрытие деталей при котором охватывает широкий спектр областей применения, включает гальванику деталей, подлежащих обработке, их погружение в специальные электролиты. Происходят электрохимические и химические реакции.

В электрохимических процессах ионы металлов отделяются от анода (наносимого металла) и осаждаются на катод (объект, на который нужно нанести покрытие) с помощью электрического тока. На результаты влияют такие параметры, как:

анод;

материал;

состав электролита;

температура;

сила тока.

Как осуществляется обработка металла

Используются самые современные процессы, разрабатываются индивидуальные решения с учетом новых требований и пожеланий клиентов. Если простого процесса нанесения покрытия окажется недостаточно для определенного типа применения, предпринимаются другие меры для достижения желаемого результата.

Если обработка металла касается материалов, на которые трудно наносить гальваническое покрытие, то выполняется предварительная химическая обработка и, в некоторых случаях, пескоструйная очистка или шлифование трением. Предотвращается охрупчивание высокопрочных сталей. Стальные сплавы с высоким содержанием меди, свинца или марганца требуют соответствующей предварительной обработки, чтобы позволить гальваническому покрытию проявить свою полную долговечность и защитный эффект. В нашем предложении обработка металла подразумевает все стандартные виды обработки:

обезжиривание травлением;

обезжиривание кипячением;

электролитическое обезжиривание;

раскисление.

Как происходит обработка поверхности металла

При использовании датчиков температуры регистрируются температуры во время процесса приработки, чтобы можно было отслеживать снижение хрупкости вашей партии водородом.

Придается большое значение дальнейшему развитию и оптимизации испытанных процессов. Кроме того, обработка поверхности металла подразумевает применение широкого спектра декоративной отделки.

Возможность превращать недрагоценные металлы в золото всегда была мечтой человечества. Хотя осуществить эту мечту полностью невозможно, обработка поверхности металла дает возможность отделать металлические детали позолотой. При гальваническом воздействии постоянный ток от электролита, обогащенного солями и ионами золота, откладывает его на проводящую поверхность компонента. Золотые покрытия обычно характеризуются высокой пластичностью, устойчивостью к потускнению, хорошей способностью к пайке и низким удельным электрическим сопротивлением.